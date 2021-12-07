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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:54
Цитрин написав: Aktus написав:
Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.
Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.
У меня было тоже самое.
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reef
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:09
reef написав: Цитрин написав: Aktus написав:
Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.
Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.
У меня было тоже самое.
В аппке, в пункте СМС сервис есть возможность самому подключить без "+" - это не работает? Сам вчера получил, и отключил при получении СИ+. Теперь нужно СИ подключить
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la9
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:16
В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.
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mikos
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51
mikos написав:
В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.
Сегодня в чате отключили + , пришло сообщение. В чате написали, что подключили без + , но сообщения нету. К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +. Пишу - в первом месяце не должно - молчат
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valya
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:54
valya написав:
К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали
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la9
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:59
la9 написав: valya написав:
К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали
Так снимут или нет?
Может поменяли условия?
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valya
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Додано: Сер 08 гру, 2021 19:01
valya написав: la9 написав: valya написав:
К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали
Так снимут или нет?
Может поменяли условия?
Сказали, что снимут в первых числах января. Посмотрим
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la9
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Додано: Сер 08 гру, 2021 19:03
valya написав: la9 написав: valya написав:
К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали
Так снимут или нет?
Может поменяли условия?
Мне тоже в чате писали, что за первый месяц плюса снимут. Когда я удивлённо возразил, что по тарифам её за первый не берут, после получасовой паузы ответили- сорри, вы правы
Поддержка та ещё... В тарифах по Нью Кард по + комис за первый не снимается - Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку!!!
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Oberon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 19:25
Комиссию не снимут тчк Как я уже писал, безоговорочно верить курам нельзя.Периодически несут чушь.
В данном конкретном случае это один из примеров.
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