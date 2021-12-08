RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:54

  Цитрин написав:
  Aktus написав:Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.


Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.

У меня было тоже самое. :(
reef
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 28.08.07
Подякував: 178 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:09

  reef написав:
  Цитрин написав:
  Aktus написав:Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.


Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.

У меня было тоже самое. :(

В аппке, в пункте СМС сервис есть возможность самому подключить без "+" - это не работает? Сам вчера получил, и отключил при получении СИ+. Теперь нужно СИ подключить
la9
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 02.07.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:16

В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.
mikos
 
Повідомлень: 158
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51

  mikos написав:В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.

Сегодня в чате отключили + , пришло сообщение. В чате написали, что подключили без + , но сообщения нету. К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +. Пишу - в первом месяце не должно - молчат
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 31.10.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали
la9
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 02.07.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:59

  la9 написав:
  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали

Так снимут или нет? :shock:
Может поменяли условия?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 31.10.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:01

  valya написав:
  la9 написав:
  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали

Так снимут или нет? :shock:
Может поменяли условия?

Сказали, что снимут в первых числах января. Посмотрим
la9
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 02.07.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:03

  valya написав:
  la9 написав:
  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали

Так снимут или нет? :shock:
Может поменяли условия?

Мне тоже в чате писали, что за первый месяц плюса снимут. Когда я удивлённо возразил, что по тарифам её за первый не берут, после получасовой паузы ответили- сорри, вы правы :)
Поддержка та ещё... В тарифах по Нью Кард по + комис за первый не снимается - Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку!!!
Oberon
 
Повідомлень: 177
З нами з: 15.09.20
Подякував: 88 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Комиссию не снимут тчк Как я уже писал, безоговорочно верить курам нельзя.Периодически несут чушь.
В данном конкретном случае это один из примеров.
посетитель
 
Повідомлень: 407
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сори, вроде уже обсуждалось, не найду. Если карту подать на закрытие (пора уже для успеть открыть новую) кб за прошлый месяц дадут? Спс
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 31.10.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1783178417851786>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2301)
08.12.2021 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.