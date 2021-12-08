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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

возвращенцам дают кеш по новой счас?
Starter
 
Повідомлень: 170
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:20

Starter
Было так и пока так и есть
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 31.10.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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  #<1 ... 1783178417851786
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