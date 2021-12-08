|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:02
возвращенцам дают кеш по новой счас?
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:20
Starter
Было так и пока так и есть
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1590
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, valya
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор