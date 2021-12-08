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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
возвращенцам дают кеш по новой счас?
Додано: Сер 08 гру, 2021 23:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
подскажите, а на допках Старинформ самостоятельный? или он один на счет? т.е. не надо возиться переключать на SI+ и т.п. ?
Додано: Сер 08 гру, 2021 23:30
Додано: Чет 09 гру, 2021 00:27
Я на всякий случай по допке через чат отключал + и подключал обычный (при наличии по основной старинформа без+). Так вот, мне отключили + и подключили обычный... выходит, что к каждой старинформ свой.
Счас ещё раз глянул тарифы, по Нью написано:
(8) Star Inform – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів яка дозволяє за допомогою електронних повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з
використанням платіжної картки, та обмежену кількість електронних повідомлень про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки. Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок
у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10грн/міс. У разі перевипуску картки, підключеної до послуги, комісія стягується за кожну перевипущену картку, починаючи з
місяця видачі картки Клієнту.
(18) Star Inform + – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів, яка передбачає інформування, що надається в рамках «Star Inform», та розширений набір електронних повідомлень про
операції за всіма іншими картковими та накопичувальними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, страхові платежі, нарахування відсотків тощо.
Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, в разі наявності зарахувань коштів у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів у
розмірі від 10 грн/міс за будь - яким картрахунком, відкритим у рамках Тарифного плану.
Т.е. и судя по тарифам, по каждой карте старинформ свой, надо возиться
Додано: Чет 09 гру, 2021 00:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
еще вопрос вдогонку.
повторно можно без посещения банки регнуться в апк или нужно ноги бить?)
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