RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

возвращенцам дают кеш по новой счас?
Starter
 
Повідомлень: 172
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:20

Starter
Было так и пока так и есть
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 31.10.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

подскажите, а на допках Старинформ самостоятельный? или он один на счет? т.е. не надо возиться переключать на SI+ и т.п. ?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:30

  Starter написав:возвращенцам дают кеш по новой счас?


вроде да

  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +. Пишу - в первом месяце не должно - молчат


Если не первый месяц клиентом являетесь, то могут и снять...
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 26.06.21
Подякував: 129 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:27

  cohan написав:подскажите, а на допках Старинформ самостоятельный? или он один на счет? т.е. не надо возиться переключать на SI+ и т.п. ?

Я на всякий случай по допке через чат отключал + и подключал обычный (при наличии по основной старинформа без+). Так вот, мне отключили + и подключили обычный... выходит, что к каждой старинформ свой.
Счас ещё раз глянул тарифы, по Нью написано:
(8) Star Inform – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів яка дозволяє за допомогою електронних повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з
використанням платіжної картки, та обмежену кількість електронних повідомлень про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки. Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок
у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10грн/міс. У разі перевипуску картки, підключеної до послуги, комісія стягується за кожну перевипущену картку, починаючи з
місяця видачі картки Клієнту.
(18) Star Inform + – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів, яка передбачає інформування, що надається в рамках «Star Inform», та розширений набір електронних повідомлень про
операції за всіма іншими картковими та накопичувальними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, страхові платежі, нарахування відсотків тощо.
Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, в разі наявності зарахувань коштів у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів у
розмірі від 10 грн/міс за будь - яким картрахунком, відкритим у рамках Тарифного плану.
Т.е. и судя по тарифам, по каждой карте старинформ свой, надо возиться :)
Oberon
 
Повідомлень: 178
З нами з: 15.09.20
Подякував: 88 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

еще вопрос вдогонку.

повторно можно без посещения банки регнуться в апк или нужно ноги бить?)
Starter
 
Повідомлень: 172
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 05:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Starter, viewtopic.php?p=5350725#p5350725 и сообщение ниже.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 08.03.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:23

MASolomko
пишет мне у вас нет счетов для заказа дополнительных карт.
получается счет только через банку надо делать?
Starter
 
Повідомлень: 172
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Starter, я так понимаю, что такое пишет, если Вы являетесь клиентом банка. Да?
Спросите в поддержке банка. Но скорее всего, надо отбивать пороги отделения.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 08.03.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:17

  valya написав:
  mikos написав:В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.

Сегодня в чате отключили + , пришло сообщение. В чате написали, что подключили без + , но сообщения нету. К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +. Пишу - в первом месяце не должно - молчат

Мне также само говорили - в итоге ничего не сняли. В данном случае главное попасть на грамотного менеджера/специалиста контакт центра.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 22.04.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1783178417851786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, V2, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2736)
09.12.2021 10:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.