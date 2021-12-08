UKRSIBBANK дарує Вам можливість отримати 1000 додаткових бонусних балів в «ЕКСТРА більше». Беріть участь в Акції, отримуйте винагороду, обмінюйте бали на сертифікати WOG, OKKO, Епіцентр, Сільпо та безліч інших подарунків!
Протягом періоду Акції зробіть розрахунки згідно правил Програми винагород «ЕКСТРА більше» карткою* UKRSIBBANK у кількості, вказаній в СМС-запрошенні до Акції, та отримайте додаткові бали на свій бонусний рахунок у Програмі.
Період Акції – з 09 по 31 грудня 2021 року включно
Нарахування балів за виконання умов Акції та оновлення бонусного рахунку здійснюється в термін до 10 робочих днів.
Лягушатники по ходу уху ели . Я понимаю - конец года - кипиай горит, но шо такое 1000 балов бильше? Около 75 грн сертификатами? За 25 оплат от 50 грн. за одну оплвту? Т.е. 3 грн.за оплату? В прошлом году как-то конкурсы поинтереснее были 200-500-1000 грн. Причем деньгами. Пусть надо было сделать 60 оплат за два дня, но оно того стоило
Для здобуття права на отримання Подарунку Акції Учаснику необхідно: 4.1. Протягом періоду Акції (п. 2. даних Правил) здійснити розрахунки Карткою у кількості, вказаній в СМС-запрошенні до Акції. 4.1.1. Для карток Mastercard World Debit (BIN 535432) враховуються розрахунки, здійснені в торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном, та в мережі інтернет, як за допомогою картки, так і за технологією Mastercard Digital Enablement Service (далі - MDES), тобто Apple/Google Pay (далі – Транзакція). 4.1.2. Для карток Mastercard Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard World Black Edition (BIN 521567)/ Mastercard World Elit (BIN 522871) враховуються розрахунки за будь-які онлайн покупки та розрахунки в торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном, здійснені за допомогою технології MDES, тобто Apple/Google Pay (далі – Транзакція). 4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення факту досягнення Учасником кількості розрахунків щодо умов Акції: 4.3.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати початку Акції або після 24:00 дати останнього дня Акції за Київським часом; 4.3.2. транзакції, які не відповідають умовам п.4.1.1. та 4.1.2., 4.3.3. транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім платіжної Картки (п 3.1.), емітованої АТ «УКРСИББАНК», відкритої на ім’я учасника Акції.
Starter написав:MASolomko пишет мне у вас нет счетов для заказа дополнительных карт. получается счет только через банку надо делать?
Была у меня до середины осени Нью, оформленная в отделении. Так вот, мне тоже почему-то писало, что у вас нет счетов... А по Нью зарплатной, оформленной давеча тоже в отделении, и счёт типа есть, и допку без вопросов. Так что хз как у сиба там всё устроено, лучше таки уточнять в поддержке. Но тк чат даже по старинформу нормально ответить не может, лучше уточнять по всем возможным каналам