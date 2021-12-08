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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1784178517861787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:37

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Обов’язковою умовою для участі в Акціїї є отримання СМС-запрошення від UKRSIBBANK.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _december/
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:07

Лягушатники по ходу уху ели :(. Я понимаю - конец года - кипиай горит, но шо такое 1000 балов бильше? Около 75 грн сертификатами? За 25 оплат от 50 грн. за одну оплвту? Т.е. 3 грн.за оплату? В прошлом году как-то конкурсы поинтереснее были 200-500-1000 грн. Причем деньгами. Пусть надо было сделать 60 оплат за два дня, но оно того стоило
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А зарплатку удалённо еще не даёт оформить?
rus_nekrutenko
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:За 25 оплат от 50 грн. за одну оплвту?
Так вроде нигде не ограничивается сумма - ни на сайте, ни в пригласительном сообщении, ни в условиях акции
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _december/
Для здобуття права на отримання Подарунку Акції Учаснику необхідно:
4.1. Протягом періоду Акції (п. 2. даних Правил) здійснити розрахунки Карткою у кількості, вказаній в СМС-запрошенні до Акції.
4.1.1. Для карток Mastercard World Debit (BIN 535432) враховуються розрахунки, здійснені в торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном, та в мережі інтернет, як за допомогою картки, так і за технологією Mastercard Digital Enablement Service (далі - MDES), тобто Apple/Google Pay (далі – Транзакція).
4.1.2. Для карток Mastercard Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard World Black Edition (BIN 521567)/ Mastercard World Elit (BIN 522871) враховуються розрахунки за будь-які онлайн покупки та розрахунки в торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном, здійснені за допомогою технології MDES, тобто Apple/Google Pay (далі – Транзакція).
4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення факту досягнення Учасником кількості розрахунків щодо умов Акції:
4.3.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати початку Акції або після 24:00 дати останнього дня Акції за Київським часом;
4.3.2. транзакції, які не відповідають умовам п.4.1.1. та 4.1.2.,
4.3.3. транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім платіжної Картки (п 3.1.), емітованої АТ «УКРСИББАНК», відкритої на ім’я учасника Акції.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:45

  Starter написав:MASolomko
пишет мне у вас нет счетов для заказа дополнительных карт.
получается счет только через банку надо делать?

Была у меня до середины осени Нью, оформленная в отделении. Так вот, мне тоже почему-то писало, что у вас нет счетов... А по Нью зарплатной, оформленной давеча тоже в отделении, и счёт типа есть, и допку без вопросов. Так что хз как у сиба там всё устроено, лучше таки уточнять в поддержке. Но тк чат даже по старинформу нормально ответить не может, лучше уточнять по всем возможным каналам :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:25

  Flamingo написав:Лягушатники по ходу уху ели :(. Я понимаю - конец года - кипиай горит, но шо такое 1000 балов бильше? Около 75 грн сертификатами? За 25 оплат от 50 грн. за одну оплвту? Т.е. 3 грн.за оплату? В прошлом году как-то конкурсы поинтереснее были 200-500-1000 грн. Причем деньгами. Пусть надо было сделать 60 оплат за два дня, но оно того стоило

Да, Очевыгода интереснее была год назад, но наверное и клиентов на ньюкардах год назад было меньше, а бюджет скорее всего урезали, вот и кроили из того, что было. Мне на один ак. 20 операций, на второй 25, а на третий вообще ещё не прислали.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:31

velvet на один акк 20 оплат, на второй 15 :) уже в работе :)
omb
 
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