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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 гру, 2021 16:02
почему на месяц дольше?
31.01 + 6 мес = 31.07
а насчет "проживет" - опыт откатки задним числом тоже тут имеется
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cohan
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Додано: Суб 11 гру, 2021 17:22
Что значит 31.01?
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THB
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Додано: Суб 11 гру, 2021 18:48
THB написав:
Что значит 31.01?
Тридцать одна целая и одна сотая.
Очевидно же )))
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mustbe
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Додано: Суб 11 гру, 2021 19:37
cohan написав:
почему на месяц дольше?
31.01 + 6 мес = 31.07
а насчет "проживет" - опыт откатки задним числом тоже тут имеется
Бо на 2 повідомлення вище таке саме посилання на умови кишмишу для звичайної NC вказує дату 30.06.2022.
31.07 - 30.06 = ???
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klug
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Додано: Суб 11 гру, 2021 21:02
mustbe написав: THB написав:
Что значит 31.01?
Тридцать одна целая и одна сотая.
Очевидно же )))
А-а понятно,спасибо.Но если внимательно прочитать условия кэшбэка,то в зарплатой нет упоминания о 6 месяца действия после подключения
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THB
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Додано: Нед 12 гру, 2021 14:43
По НьюКарду пока кэшбек не режут?
Можно ли открыть новый Ньюкард с кэшбеком, если год назад уже был такой (был закрыт полгода назад)?
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ignorabimus
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Додано: Нед 12 гру, 2021 14:55
ignorabimus написав:
По НьюКарду пока кэшбек не режут?
Можно ли открыть новый Ньюкард с кэшбеком, если год назад уже был такой (был закрыт полгода назад)?
конечно можно. Некоторые открывали прямо в день закрытия старого. Я выждал две недели и потом открыл. Но в некоторых отделениях куры могут говорить что нельзя. Но это неправда
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Flamingo
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