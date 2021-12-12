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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 16:02



почему на месяц дольше?
31.01 + 6 мес = 31.07

а насчет "проживет" - опыт откатки задним числом тоже тут имеется
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 17:22

Что значит 31.01?
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 18:48

  THB написав:Что значит 31.01?

Тридцать одна целая и одна сотая.
Очевидно же )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 19:37

  cohan написав:


почему на месяц дольше?
31.01 + 6 мес = 31.07

а насчет "проживет" - опыт откатки задним числом тоже тут имеется

Бо на 2 повідомлення вище таке саме посилання на умови кишмишу для звичайної NC вказує дату 30.06.2022.
31.07 - 30.06 = ???
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 21:02

  mustbe написав:
  THB написав:Что значит 31.01?

Тридцать одна целая и одна сотая.
Очевидно же )))

А-а понятно,спасибо.Но если внимательно прочитать условия кэшбэка,то в зарплатой нет упоминания о 6 месяца действия после подключения
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:43

По НьюКарду пока кэшбек не режут?
Можно ли открыть новый Ньюкард с кэшбеком, если год назад уже был такой (был закрыт полгода назад)?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:55

  ignorabimus написав:По НьюКарду пока кэшбек не режут?
Можно ли открыть новый Ньюкард с кэшбеком, если год назад уже был такой (был закрыт полгода назад)?
конечно можно. Некоторые открывали прямо в день закрытия старого. Я выждал две недели и потом открыл. Но в некоторых отделениях куры могут говорить что нельзя. Но это неправда
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:20

А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:52

  Slx написав:А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?

тут полочных мало.Карте 6 месяцев и обновляем на новую.Жабоеды зря на пластик тратятся,но мы привыкли
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:04

  Slx написав:А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?


как 5-10% карта может быть полочной ? только что для разочаровавшихся в жизни :mrgreen: таковых тут не наблюдается
cohan
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  #<1 ... 1789179017911792>
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