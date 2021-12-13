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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 21:19
cohan написав: Slx написав:
А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?
как 5-10% карта может быть полочной ? только что для разочаровавшихся в жизни
таковых тут не наблюдается
А вы попробуйте подумать.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 21:35
Slx написав:
А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?
Есть одна полочная (да, такое бывает, а почему она полочная - не скажу
), ничё не пришло. Ну, и по неполочным тоже.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 17:24
Slx написав: cohan написав: Slx написав:
А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?
как 5-10% карта может быть полочной ? только что для разочаровавшихся в жизни
таковых тут не наблюдается
А вы попробуйте подумать.
интересно конечно,но - сложно
впрочем, на то и медианная
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cohan
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:05
Подняли лимит по кредитке до 200к. До этого был самый большой у Ощада 104к, но там депозит в пять раз больше.
П.С. До этого по всем картам только снижали. Спасибо французам, я вас не подведу.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:33
Фантом
Тоже подняли на АШАнемдо 180К, ума не приложу что с ними делать.
Карта лежала на полке, думал закрывать...
Куда их приткнуть?
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Додано: Вів 14 гру, 2021 03:13
Отлично, теперь можно по третьему кругу будет закрыть и открыть ньюкард.
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