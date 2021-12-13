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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:19

  cohan написав:
  Slx написав:А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?


как 5-10% карта может быть полочной ? только что для разочаровавшихся в жизни :mrgreen: таковых тут не наблюдается


А вы попробуйте подумать.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:35

  Slx написав:А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?

Есть одна полочная (да, такое бывает, а почему она полочная - не скажу :)), ничё не пришло. Ну, и по неполочным тоже.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:24

  Slx написав:
  cohan написав:
  Slx написав:А есть собственники полочных карт, которым НЕ пришло предложение очевыгоды для оплат?


как 5-10% карта может быть полочной ? только что для разочаровавшихся в жизни :mrgreen: таковых тут не наблюдается


А вы попробуйте подумать.


интересно конечно,но - сложно
впрочем, на то и медианная
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подняли лимит по кредитке до 200к. До этого был самый большой у Ощада 104к, но там депозит в пять раз больше.
П.С. До этого по всем картам только снижали. Спасибо французам, я вас не подведу. :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:33

Фантом
Тоже подняли на АШАнемдо 180К, ума не приложу что с ними делать.
Карта лежала на полке, думал закрывать...
Куда их приткнуть?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 03:13

Отлично, теперь можно по третьему кругу будет закрыть и открыть ньюкард.
vovareuckij
 
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