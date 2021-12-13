14 грудня 2021 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group стартує акцію, приурочену до Дня Святого Миколая. Клієнти, які раніше не обслуговувались та не мали рахунків в банку, гарантовано отримають 500 грн за оформлення платіжної картки New Card та поповнення мобільного у додатку UKRSIB online. Акція діє 15- 31 грудня 2021 року.
Для участі необхідно в зазначений термін:
оформити платіжну карту New Card; мобільний телефон на суму від 1 гривні в додатку UKRSIB online. New Card можна замовити у мобільному додатку UKRSIB оnline або на лендінговій сторінці. Забрати − у відділенні банку в робочі дні з 9.00 до 17.00.
New Card – це миттєва безіменна картка для розрахунків в мережі Інтернет з кешбеком 5%. Тільки у грудні повернення за кешбеком збільшуються до 10%. З допомогою картки можна також сплачувати комунальні платежі в UKRSIB online та оформити медичне страхування. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413187/
velvet написав:14 грудня 2021 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group стартує акцію, приурочену до Дня Святого Миколая. Клієнти, які раніше не обслуговувались та не мали рахунків в банку, гарантовано отримають 500 грн за оформлення платіжної картки New Card та поповнення мобільного у додатку UKRSIB online. Акція діє 15- 31 грудня 2021 року.
Для участі необхідно в зазначений термін:
оформити платіжну карту New Card; мобільний телефон на суму від 1 гривні в додатку UKRSIB online. New Card можна замовити у мобільному додатку UKRSIB оnline або на лендінговій сторінці. Забрати − у відділенні банку в робочі дні з 9.00 до 17.00.
New Card – це миттєва безіменна картка для розрахунків в мережі Інтернет з кешбеком 5%. Тільки у грудні повернення за кешбеком збільшуються до 10%. З допомогою картки можна також сплачувати комунальні платежі в UKRSIB online та оформити медичне страхування. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413187/
Интересно, а эта акция распостраняется, если открыть нью кард зарплатную?