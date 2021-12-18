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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1790179117921793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:43

Если карта открывалась 29 июня этого года, то уже всё? В декабре работал в холостую и нужно переоткрываться по новой?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:03

  ВIВ написав:Кто уже перевыпускал Ньюшку, просветите плиз, там месяц теряется при перевыпуске?
Или КБ с покупки старой картой прилетит после 16 числа следующего месяца на новую?

Наверное логичнее дождаться 16го, вывести кэшбек и потом уже открывать новую, не?
Говорят что можно выцарапать пришедший кэшбек по закрытой карте. Но только в кассе банке и с уплатой небольшой комиссии. Но зачем выдумывать велосипед? Выше приведен ИМХО правильный алгоритм
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:04

Flamingo Я два раза выцарапывал. Ничего сложного, главное вовремя прийти. :D
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

кишмиш пришел
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так получилось, что закрыли ньюкарту в начале месяца, до 16, до получения кб. Естественно сегодня ни чего не было. Расчеты в ноябре были, сумма кб небольшая. Но все же куда стучаться?
ПС. Чат ответил - кб не будет до 100грн.
valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:39

Когда-то на форуме мелькала ссылка, где можно пополнить волю без комиссии. Буду благодарен форумчанам, если кто подскажет еще раз. А то после переустановки винды потерялась.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Zonenor написав:пополнить волю без комиссии

https://easypay.ua/ua/partners/volya-ua ... amount=200
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

а до когда акция на дополнительные 1000 балов в бильше за какое-то кол-во расчётов ?
S i m
 
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  #<1 ... 1790179117921793
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