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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:43
Если карта открывалась 29 июня этого года, то уже всё? В декабре работал в холостую и нужно переоткрываться по новой?
Додано: Вів 14 гру, 2021 18:03
Наверное логичнее дождаться 16го, вывести кэшбек и потом уже открывать новую, не?
Говорят что можно выцарапать пришедший кэшбек по закрытой карте. Но только в кассе банке и с уплатой небольшой комиссии. Но зачем выдумывать велосипед? Выше приведен ИМХО правильный алгоритм
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:04
Flamingo Я два раза выцарапывал. Ничего сложного, главное вовремя прийти.
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
кишмиш пришел
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так получилось, что закрыли ньюкарту в начале месяца, до 16, до получения кб. Естественно сегодня ни чего не было. Расчеты в ноябре были, сумма кб небольшая. Но все же куда стучаться?
ПС. Чат ответил - кб не будет до 100грн.
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:39
Когда-то на форуме мелькала ссылка, где можно пополнить волю без комиссии. Буду благодарен форумчанам, если кто подскажет еще раз. А то после переустановки винды потерялась.
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а до когда акция на дополнительные 1000 балов в бильше за какое-то кол-во расчётов ?
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