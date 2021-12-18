Наши технические специалисты делают все возможное для скорейшего решения ситуации.
Приносим извинения за временные неудобства.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в данный момент возможны перерывы в предоставлении сервиса обработки карт. Могут не работать карты, банкоматы и терминалы UKRSIBBANK.
Наши технические специалисты делают все возможное для скорейшего решения ситуации.
Приносим извинения за временные неудобства.
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:40
ГеннадийUA, пытался сегодня с моно отправить, тоже не доходят, возвращаются назад
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