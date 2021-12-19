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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в данный момент возможны перерывы в предоставлении сервиса обработки карт. Могут не работать карты, банкоматы и терминалы UKRSIBBANK.

Наши технические специалисты делают все возможное для скорейшего решения ситуации.

Приносим извинения за временные неудобства.

https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/news/406709/
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:40

ГеннадийUA, пытался сегодня с моно отправить, тоже не доходят, возвращаются назад
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сьогодні два рази потрібно було оплати карткою UKRSIB, видає помилку, термінали не приймають картку.
Одні незручності з цим банком.
kostyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ликпей оплата облом, списывает ,через чаз возвращает и статус после списывния "не оплачен, отказ банка"
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:29

Вчорашній лікпей на промі підтвердився аж сьогодні.
KVV
 
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