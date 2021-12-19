Наши технические специалисты делают все возможное для скорейшего решения ситуации.
Приносим извинения за временные неудобства.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в данный момент возможны перерывы в предоставлении сервиса обработки карт. Могут не работать карты, банкоматы и терминалы UKRSIBBANK.
Наши технические специалисты делают все возможное для скорейшего решения ситуации.
Приносим извинения за временные неудобства.
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:40
ГеннадийUA, пытался сегодня с моно отправить, тоже не доходят, возвращаются назад
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сьогодні два рази потрібно було оплати карткою UKRSIB, видає помилку, термінали не приймають картку.
Одні незручності з цим банком.
Додано: Нед 19 гру, 2021 15:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ликпей оплата облом, списывает ,через чаз возвращает и статус после списывния "не оплачен, отказ банка"
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:13
Подскажите пожалуйста, если оплачивать Ньюкардом на кассе в АТБ-кэшбек 5% будет?
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:15
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:18
Тестував вперше зарплатну картку, отримав кешбек на дня все до копійки і чистими. За сплату податку у приват24, покупку на розетці, Київстар, інтернет.
В цьому місяці тестую на аліекспрес, сільпо, комунальних платежах та МОЙО. Шкода що ліміт кешбеку лише 1000 грн. Картка 🔥
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