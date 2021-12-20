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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:23
larnic написав:
Подскажите пожалуйста, если оплачивать Ньюкардом на кассе
в АТБ-кэшбек 5% будет?
Якщо оплачувати в Форі QR кодом з їх застосунку, то проходить як онлайн.
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