Якщо оплачувати в Форі QR кодом з їх застосунку, то проходить як онлайн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:23
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30
Ще одним важливим досягненням стало впровадження постійної програми винагород «ЕКСТРА БІЛЬШЕ». В умовах зниження ставки інтерчейндж банки знижуватимуть розмір кешбеку, а наше рішення залишиться без змін і буде істотною перевагою для клієнтів.
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