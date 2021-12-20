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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:23

  larnic написав:Подскажите пожалуйста, если оплачивать Ньюкардом на кассе в АТБ-кэшбек 5% будет?

Якщо оплачувати в Форі QR кодом з їх застосунку, то проходить як онлайн.
Kara
 
Повідомлень: 42
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30

Ще одним важливим досягненням стало впровадження постійної програми винагород «ЕКСТРА БІЛЬШЕ». В умовах зниження ставки інтерчейндж банки знижуватимуть розмір кешбеку, а наше рішення залишиться без змін і буде істотною перевагою для клієнтів.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413215/
velvet
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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