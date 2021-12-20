УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:23
larnic написав:
Подскажите пожалуйста, если оплачивать Ньюкардом
на кассе
в АТБ-кэшбек 5% будет?
Якщо оплачувати в Форі QR кодом з їх застосунку, то проходить як онлайн.
Kara
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30
Ще одним важливим досягненням стало впровадження постійної програми винагород «ЕКСТРА БІЛЬШЕ». В умовах зниження ставки інтерчейндж банки знижуватимуть розмір кешбеку, а наше рішення залишиться без змін і буде істотною перевагою для клієнтів.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413215/
velvet
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:43
Видел рекламу, что 10% кешбек в декабре не только для зарплатной New Card, но и для простой. Это правда?
stuermer01
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:44
stuermer01 написав:
Видел рекламу, что 10% кешбек в декабре не только для зарплатной New Card, но и для простой. Это правда?
Да, но только в декабре. Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
jay2004
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:16
jay2004 написав:
Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
А это для всех, или только для новых?
M-Audio
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