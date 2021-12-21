Ще одним важливим досягненням стало впровадження постійної програми винагород «ЕКСТРА БІЛЬШЕ». В умовах зниження ставки інтерчейндж банки знижуватимуть розмір кешбеку, а наше рішення залишиться без змін і буде істотною перевагою для клієнтів. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413215/
3. Учасники Акції 3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: 3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку. [...] 4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил): 4.1.1. Бути клієнтом банка. 4.1.1.1. Виконати умови акції: Отримати Viber повідомлення про участь у акції. Поповнити мобільний рахунок, будь-якого оператора мобільного звязку, через додаток UKRSIB online. В продовж 3 дніх з моменту отримання повідомлення