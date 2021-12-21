УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:23
larnic написав:
Подскажите пожалуйста, если оплачивать Ньюкардом
на кассе
в АТБ-кэшбек 5% будет?
Якщо оплачувати в Форі QR кодом з їх застосунку, то проходить як онлайн.
Kara
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30
Ще одним важливим досягненням стало впровадження постійної програми винагород «ЕКСТРА БІЛЬШЕ». В умовах зниження ставки інтерчейндж банки знижуватимуть розмір кешбеку, а наше рішення залишиться без змін і буде істотною перевагою для клієнтів.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413215/
velvet
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:43
Видел рекламу, что 10% кешбек в декабре не только для зарплатной New Card, но и для простой. Это правда?
stuermer01
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:44
stuermer01 написав:
Видел рекламу, что 10% кешбек в декабре не только для зарплатной New Card, но и для простой. Это правда?
Да, но только в декабре. Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
jay2004
Повідомлень: 3063
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:16
jay2004 написав:
Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
А это для всех, или только для новых?
M-Audio
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:57
M-Audio написав: jay2004 написав:
Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
А это для всех, или только для новых?
Новым.
jay2004
Повідомлень: 3063
З нами з: 19.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 375 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:10
Пришло в Viber.
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lloydbanksua
Повідомлень: 871
З нами з: 22.04.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 86 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:40
lloydbanksua написав:
Пришло в Viber.
Залишайся на зв‘язку завдяки UKRSIBBANK 📱
✅ Поповнюй мобільний рахунок в UKRSIB Online на суму від 25 гривень до 23:59 24.12.21
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Легко та швидко, без додаткових комісій! 👍
Кешбек буде нараховано до 31 грудня (включно)
Умови:
https://bnpp.lk/Ev3V9o
3. Учасники Акції
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: 3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку. [...] 4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил): 4.1.1. Бути клієнтом банка. 4.1.1.1. Виконати умови акції: Отримати Viber повідомлення про участь у акції. Поповнити мобільний рахунок, будь-якого оператора мобільного звязку, через додаток UKRSIB online. В продовж 3 дніх з моменту отримання повідомлення https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... IBBANK.pdf
Тобто, треба бути клієнтом, якому надіслали запрошення, без рахунків і який примудриться поповнити телефон у застосунку без відкриття таких. Що граматика, що логіка на рівні 3-го класу...
klug
Повідомлень: 6433
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Додано: Сер 22 гру, 2021 15:22
extreme_lviv_ua, естественно. Пример. Сегодня оформили карту, то завтра утром должно поступить сообщение об подключении счета к программе кешбека.
MASolomko
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