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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1792179317941795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:23

  larnic написав:Подскажите пожалуйста, если оплачивать Ньюкардом на кассе в АТБ-кэшбек 5% будет?

Якщо оплачувати в Форі QR кодом з їх застосунку, то проходить як онлайн.
Kara
 
Повідомлень: 42
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Подякував: 44 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30

Ще одним важливим досягненням стало впровадження постійної програми винагород «ЕКСТРА БІЛЬШЕ». В умовах зниження ставки інтерчейндж банки знижуватимуть розмір кешбеку, а наше рішення залишиться без змін і буде істотною перевагою для клієнтів.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413215/
velvet
 
Повідомлень: 4133
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Видел рекламу, что 10% кешбек в декабре не только для зарплатной New Card, но и для простой. Это правда?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:44

  stuermer01 написав:Видел рекламу, что 10% кешбек в декабре не только для зарплатной New Card, но и для простой. Это правда?


Да, но только в декабре. Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:16

  jay2004 написав:Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
А это для всех, или только для новых?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:57

  M-Audio написав:
  jay2004 написав:Еще и плюс 500 грн бонуса за пополнение мобильного.
А это для всех, или только для новых?


Новым.
jay2004
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 19.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 375 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:10

Пришло в Viber.

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lloydbanksua
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Повідомлень: 871
З нами з: 22.04.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:40

  lloydbanksua написав:Пришло в Viber.

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3. Учасники Акції
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям:
3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку.
[...]
4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом
періоду Акції (п. 2 даних Правил):
4.1.1. Бути клієнтом банка.
4.1.1.1. Виконати умови акції:
Отримати Viber повідомлення про участь у акції.
 Поповнити мобільний рахунок, будь-якого оператора мобільного звязку, через
додаток UKRSIB online. В продовж 3 дніх з моменту отримання повідомлення

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... IBBANK.pdf
Тобто, треба бути клієнтом, якому надіслали запрошення, без рахунків і який примудриться поповнити телефон у застосунку без відкриття таких. Що граматика, що логіка на рівні 3-го класу...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

extreme_lviv_ua, естественно.
Пример. Сегодня оформили карту, то завтра утром должно поступить сообщение об подключении счета к программе кешбека.
MASolomko
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