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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:10

  extreme_lviv_ua написав:Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми? :roll:

Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:15

  klug написав:
  extreme_lviv_ua написав:Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми? :roll:

Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.

Моїй доньці прийшла смс про підключення рахунку до програми NEW ZKP на наступний день. Там навіть було написано, що банк поверне за розрахунки до 1000 грн.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:16

  klug написав:
  extreme_lviv_ua написав:Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми? :roll:
Ні, бо вони не приходять на ЗКП.
Мне на следующее утро после открытия ZKP как раз СМС прислали.
ps
Возможно, получил СМС потому, что в день открытия подключил StarInform через оператора; а если StarInform / StarInform+ выключены, то и сообщений никаких не будет.
Intento
 
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