Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:10
Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:15
Моїй доньці прийшла смс про підключення рахунку до програми NEW ZKP на наступний день. Там навіть було написано, що банк поверне за розрахунки до 1000 грн.
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:16
Мне на следующее утро после открытия ZKP как раз СМС прислали.
ps
Возможно, получил СМС потому, что в день открытия подключил StarInform через оператора; а если StarInform / StarInform+ выключены, то и сообщений никаких не будет.
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