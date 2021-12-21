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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:10
extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:15
klug написав: extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
Моїй доньці прийшла смс про підключення рахунку до програми NEW ZKP на наступний день. Там навіть було написано, що банк поверне за розрахунки до 1000 грн.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:16
klug написав: extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП.
Мне на следующее утро после открытия ZKP как раз СМС прислали.
ps
Возможно, получил СМС потому, что в день открытия подключил StarInform через оператора; а если StarInform / StarInform+ выключены, то и сообщений никаких не будет.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34
klug написав: extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП.
Не вводьте в оману. Приходить Пуш/СМС про підключення з 8-00 до 9-00 наступного дня.
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jay2004
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:50
jay2004 написав: M-Audio написав:
А это для всех, или только для новых?
Новым.
10% кешбек в декабре тоже только для новых клиентов?
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stuermer01
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:57
stuermer01 написав: jay2004 написав: M-Audio написав:
А это для всех, или только для новых?
Новым.
10% кешбек в декабре тоже только для новых клиентов?
Сьогодні у відділенні уточнював поняття «нових» (які ніколи не були клієнтами банку) та (які колись були, але закрили рахунки), сказали і так і так буде. Але, чесно кажучи, курам віри нема
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