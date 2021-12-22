УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:10
extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
klug
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:15
klug написав: extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП. На наступний день вже можна користуватися, але як сумніваєтеся, то можете звернутися до КЦ, щоб вони підтвердили, що програма вже підключена.
Моїй доньці прийшла смс про підключення рахунку до програми NEW ZKP на наступний день. Там навіть було написано, що банк поверне за розрахунки до 1000 грн.
velvet
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:16
klug написав: extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП.
Мне на следующее утро после открытия ZKP как раз СМС прислали.
ps
Возможно, получил СМС потому, что в день открытия подключил StarInform через оператора; а если StarInform / StarInform+ выключены, то и сообщений никаких не будет.
Intento
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34
klug написав: extreme_lviv_ua написав:
Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП.
Не вводьте в оману. Приходить Пуш/СМС про підключення з 8-00 до 9-00 наступного дня.
jay2004
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:50
jay2004 написав: M-Audio написав:
А это для всех, или только для новых?
Новым.
10% кешбек в декабре тоже только для новых клиентов?
stuermer01
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:57
stuermer01 написав: jay2004 написав: M-Audio написав:
А это для всех, или только для новых?
Новым.
10% кешбек в декабре тоже только для новых клиентов?
Сьогодні у відділенні уточнював поняття «нових» (які ніколи не були клієнтами банку) та (які колись були, але закрили рахунки), сказали і так і так буде. Але, чесно кажучи, курам віри нема
extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:11
klug написав: lloydbanksua написав:
Пришло в Viber.
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3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: 3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку. [...] 4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил): 4.1.1. Бути клієнтом банка. 4.1.1.1. Виконати умови акції: Отримати Viber повідомлення про участь у акції. Поповнити мобільний рахунок, будь-якого оператора мобільного звязку, через додаток UKRSIB online. В продовж 3 дніх з моменту отримання повідомлення https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... IBBANK.pdf
Тобто, треба бути клієнтом, якому надіслали запрошення, без рахунків і який примудриться поповнити телефон у застосунку без відкриття таких. Що граматика, що логіка на рівні 3-го класу...
Сами себе противоречат...но на всякий случай пополнил, если придёт кешбек - отпишусь в теме.
lloydbanksua
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Додано: Чет 23 гру, 2021 01:09
Подскажите, кешбек начисляется по авторизации или уже по списанию
Если операции 30-31гг делать лимит ещё декабря будет или уже на январь?
anis
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Додано: Чет 23 гру, 2021 01:31
anis написав:
Подскажите, кешбек начисляется по авторизации или уже по списанию
Если операции 30-31гг делать лимит ещё декабря будет или уже на январь?
Декабря.
lloydbanksua
Повідомлень: 873
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