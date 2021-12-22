extreme_lviv_ua написав:Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?
Ні, бо вони не приходять на ЗКП.
Мне на следующее утро после открытия ZKP как раз СМС прислали. ps Возможно, получил СМС потому, что в день открытия подключил StarInform через оператора; а если StarInform / StarInform+ выключены, то и сообщений никаких не будет.
3. Учасники Акції 3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: 3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку. [...] 4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил): 4.1.1. Бути клієнтом банка. 4.1.1.1. Виконати умови акції: Отримати Viber повідомлення про участь у акції. Поповнити мобільний рахунок, будь-якого оператора мобільного звязку, через додаток UKRSIB online. В продовж 3 дніх з моменту отримання повідомлення
jay2004 написав:Не вводьте в оману. Приходить Пуш/СМС про підключення з 8-00 до 9-00 наступного дня.
Особисто мені така СМСка приходила лише за звичайною НК, а за ЗКП - ні. І я не один тут на це скаржився. Можливо, звичайно, що Сибас щось там полагодив у себе останнім часом, але все ж беруть мене сумніви.
lloydbanksua написав:
anis написав:Подскажите, кешбек начисляется по авторизации или уже по списанию Если операции 30-31гг делать лимит ещё декабря будет или уже на январь?
Декабря.
Правда, але не завжди. Мене цього разу так Ватсонс зі своєю передавторизаціює покарав, тому з усілякими Розетками і тому подібними, котрі фактично проводять операцію після відправки товару, потрібно бути обережним у останні дні.