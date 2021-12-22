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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:08
Кто знает этим самым новым клиентам подключенным в декабре у которых кэшбек 10% (только по 31 -е грудня) макс сумма 500 грн или 1000 ??? То есть тратить на 5000 грн или всеже 10 тыс. Я про выплачиваемый кешбек.
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