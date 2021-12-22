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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто знает этим самым новым клиентам подключенным в декабре у которых кэшбек 10% (только по 31 -е грудня) макс сумма 500 грн или 1000 ??? То есть тратить на 5000 грн или всеже 10 тыс. Я про выплачиваемый кешбек.
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:58
Макс сумма основного кешбека (5%) 500 грн, выплачивается 16 января, и макс сумма дополнительного кешбека (5%) выплачивается с 18 по 31 января. Получается, чтобы получить макс кешбек 1000 грн (500+500) тратить нужно 10000 грн.
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:03
Зранку рівно о 8:00 прийшов родичам пуш
«Vash rakhunok UA***************UAH pidkliucheno do programy "NEW ZKP" z 23.12.2021. Bank poverne za rozrakhunky do 1000 gryven. Detali 729»
питання закрите
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:20
пора делать список, кто preauth а кто возвращает разницу,
из возвращающих знаю только Варус, но не тот что на Заказ.юа, а просто Варус
Сильпо, Ватсонс, Фоззишоп - все с предавторизацией
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