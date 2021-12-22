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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1794179517961797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто знает этим самым новым клиентам подключенным в декабре у которых кэшбек 10% (только по 31 -е грудня) макс сумма 500 грн или 1000 ??? То есть тратить на 5000 грн или всеже 10 тыс. Я про выплачиваемый кешбек.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:58

  VLADPn написав:Кто знает этим самым новым клиентам подключенным в декабре у которых кэшбек 10% (только по 31 -е грудня) макс сумма 500 грн или 1000 ??? То есть тратить на 5000 грн или всеже 10 тыс. Я про выплачиваемый кешбек.

Макс сумма основного кешбека (5%) 500 грн, выплачивается 16 января, и макс сумма дополнительного кешбека (5%) выплачивается с 18 по 31 января. Получается, чтобы получить макс кешбек 1000 грн (500+500) тратить нужно 10000 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:03

  extreme_lviv_ua написав:Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми? :roll:
Зранку рівно о 8:00 прийшов родичам пуш
«Vash rakhunok UA***************UAH pidkliucheno do programy "NEW ZKP" z 23.12.2021. Bank poverne za rozrakhunky do 1000 gryven. Detali 729»
питання закрите
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:20

  klug написав:Правда, але не завжди. Мене цього разу так Ватсонс зі своєю передавторизаціює покарав, тому з усілякими Розетками і тому подібними, котрі фактично проводять операцію після відправки товару, потрібно бути обережним у останні дні.


пора делать список, кто preauth а кто возвращает разницу,
из возвращающих знаю только Варус, но не тот что на Заказ.юа, а просто Варус
Сильпо, Ватсонс, Фоззишоп - все с предавторизацией
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:пора делать список, кто preauth а кто возвращает разницу,

Звучить, як задача для mustbe :mrgreen:
klug
 
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