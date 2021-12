Додано: Чет 23 гру, 2021 09:03

extreme_lviv_ua написав: Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми? Народ, нагадайте пліз, по new card zkp також треба дочекатись смс про підключення до кешбек програми?

Зранку рівно о 8:00 прийшов родичам пуш«Vash rakhunok UA***************UAH pidkliucheno do programy "NEW ZKP" z 23.12.2021. Bank poverne za rozrakhunky do 1000 gryven. Detali 729»питання закрите