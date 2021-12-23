Кто знает этим самым новым клиентам подключенным в декабре у которых кэшбек 10% (только по 31 -е грудня) макс сумма 500 грн или 1000 ??? То есть тратить на 5000 грн или всеже 10 тыс. Я про выплачиваемый кешбек.
VLADPn написав:Кто знает этим самым новым клиентам подключенным в декабре у которых кэшбек 10% (только по 31 -е грудня) макс сумма 500 грн или 1000 ??? То есть тратить на 5000 грн или всеже 10 тыс. Я про выплачиваемый кешбек.
Макс сумма основного кешбека (5%) 500 грн, выплачивается 16 января, и макс сумма дополнительного кешбека (5%) выплачивается с 18 по 31 января. Получается, чтобы получить макс кешбек 1000 грн (500+500) тратить нужно 10000 грн.
klug написав:Правда, але не завжди. Мене цього разу так Ватсонс зі своєю передавторизаціює покарав, тому з усілякими Розетками і тому подібними, котрі фактично проводять операцію після відправки товару, потрібно бути обережним у останні дні.
пора делать список, кто preauth а кто возвращает разницу, из возвращающих знаю только Варус, но не тот что на Заказ.юа, а просто Варус Сильпо, Ватсонс, Фоззишоп - все с предавторизацией