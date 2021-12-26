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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1796179717981799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 22:51

  2XL написав:Кто то ещё платит за онлайн? Закончился "лимит" на Нью Кард

Обанка
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 22:53

  2XL написав:Кто то ещё платит за онлайн? Закончился "лимит" на Нью Кард

Идея - КБО и О.кард
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 00:58

  SILVER_UA написав:каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?

В Укрсибе за овердрафт не наказывают. Может прийти сообщение, что вы ушли в минус--не обращайте на него внимание.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 01:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

malinin007 написав:
  2XL написав:Кто то ещё платит за онлайн? Закончился "лимит" на Нью Кард

Обанка
Не даёт (
Закрыл их нулёвку. 2% не хотел за свои...
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 11:40

  SILVER_UA написав:каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?

Easypay терминал - сразу смс сиба о зачислении
valya
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:34

  valya написав:
  SILVER_UA написав:каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?

Easypay терминал - сразу смс сиба о зачислении


А мені чомусь Easypay тільки на наступний день зараховує. :?
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый вечер.Как думаете, если закрыть текущую Ньюкард, то успею открыть новую и получить 10% кешбек?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:22

  _PORT_UA написав:Добрый вечер.Как думаете, если закрыть текущую Ньюкард, то успею открыть новую и получить 10% кешбек?

Смотря когда вам надо успеть ;). В этом году вы уже точно кэшбек не получите. В январе получить кэшбек если завтра послезавтра получить карту - вполне реально.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55

  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.


про 30 дней вместо 45 тоже сказала?
cohan
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