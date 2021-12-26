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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 гру, 2021 22:51
2XL написав:
Кто то ещё платит за онлайн? Закончился "лимит" на Нью Кард
Обанка
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malinin007
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Додано: Суб 25 гру, 2021 22:53
2XL написав:
Кто то ещё платит за онлайн? Закончился "лимит" на Нью Кард
Идея - КБО и О.кард
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Flamingo
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Додано: Нед 26 гру, 2021 00:58
SILVER_UA написав:
каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?
В Укрсибе за овердрафт не наказывают. Может прийти сообщение, что вы ушли в минус--не обращайте на него внимание.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 01:20
malinin007 написав: 2XL написав:
Кто то ещё платит за онлайн? Закончился "лимит" на Нью Кард
Обанка
Не даёт (
Закрыл их нулёвку. 2% не хотел за свои...
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Додано: Нед 26 гру, 2021 11:40
SILVER_UA написав:
каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?
Easypay терминал - сразу смс сиба о зачислении
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valya
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Додано: Пон 27 гру, 2021 15:34
valya написав: SILVER_UA написав:
каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?
Easypay терминал - сразу смс сиба о зачислении
А мені чомусь Easypay тільки на наступний день зараховує.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 16:37
Добрый вечер.Как думаете, если закрыть текущую Ньюкард, то успею открыть новую и получить 10% кешбек?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:22
_PORT_UA написав:
Добрый вечер.Как думаете, если закрыть текущую Ньюкард, то успею открыть новую и получить 10% кешбек?
Смотря когда вам надо успеть
. В этом году вы уже точно кэшбек не получите. В январе получить кэшбек если завтра послезавтра получить карту - вполне реально.
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Flamingo
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:33
Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
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Фантом
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55
Фантом написав:
Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
про 30 дней вместо 45 тоже сказала?
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cohan
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