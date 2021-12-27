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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 19:44
Фантом написав:
Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
Другими словами - возможность есть, но ее попросили не применять? То есть на усмотрение менеджера?
С другой стороны если владелец ньюшки обычной хочет открыть new zkp - как тогда?
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Flamingo
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Додано: Пон 27 гру, 2021 20:43
Фантом написав:
Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
это третий заход?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:21
Flamingo написав: Фантом написав:
Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
Другими словами - возможность есть, но ее попросили не применять? То есть на усмотрение менеджера?
С другой стороны если владелец ньюшки обычной хочет открыть new zkp - как тогда?
видимо, опция невозможности что-то тормозит или делает невыполнимым,
и программно такое есть, ну, может от левела сотрудника зависит,
+ девочки обычно такие программы записывают в книжечки "что куда нажать" и туда же "что нажать если напрямую не получается", возмоэно у "5363314:Фантом" как раз такая продвинутая, умеющая "хакнуть систему"
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:03
uaprofi написав: Фантом написав:
Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.
это третий заход?
Мне на третий заход открыли без проблем 16 декабря.
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