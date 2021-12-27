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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1797179817991800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55

  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.


про 30 дней вместо 45 тоже сказала?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 19:44

  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.

Другими словами - возможность есть, но ее попросили не применять? То есть на усмотрение менеджера?
С другой стороны если владелец ньюшки обычной хочет открыть new zkp - как тогда?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:43

  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.


это третий заход?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:21

  Flamingo написав:
  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.

Другими словами - возможность есть, но ее попросили не применять? То есть на усмотрение менеджера?
С другой стороны если владелец ньюшки обычной хочет открыть new zkp - как тогда?

видимо, опция невозможности что-то тормозит или делает невыполнимым,
и программно такое есть, ну, может от левела сотрудника зависит,
+ девочки обычно такие программы записывают в книжечки "что куда нажать" и туда же "что нажать если напрямую не получается", возмоэно у "5363314:Фантом" как раз такая продвинутая, умеющая "хакнуть систему"
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:03

  uaprofi написав:
  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.


это третий заход?

Мне на третий заход открыли без проблем 16 декабря.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:18

  Фантом написав:Был в отделении, мой менеджер которая переоткрывала Ньюшку в один заход, в этот раз не переоткрыла. Сказала, что им пришло распоряжение больше так не делать. Пришлось закрывать и ждать. Печаль.

Подскажите земляку, в каком отделении такая беда?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Народ, хто вкурсі. Якщо колись відмовився від участі в програмі екстра більше, згодом можна якось повтороно підключитись? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:34

  extreme_lviv_ua написав:Народ, хто вкурсі. Якщо колись відмовився від участі в програмі екстра більше, згодом можна якось повтороно підключитись? :roll:

Максим Соломко знає
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:40

  extreme_lviv_ua написав:Народ, хто вкурсі. Якщо колись відмовився від участі в програмі екстра більше, згодом можна якось повтороно підключитись? :roll:

ні, я питався в свого менеджера, немає технічної можливості, але в майбутньому обіцяють прикрутити, лише ціна питання, коли???
melkh
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