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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 21:27
Starter написав:
народ, кдв карту может всякий заказать или это надо фоп например?
если всякий, то можно самому регнуться или надо обязательно чтобы с банки связались?
+10% там деньгами дают или фантиками бильше?
Приходите в отделение и оформляете карту New card ZKP.
Деньгами + баллы в бильше
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velvet
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:34
cohan написав:
про 30 дней вместо 45 тоже сказала?
Нет.
Flamingo написав:
Другими словами - возможность есть, но ее попросили не применять? То есть на усмотрение менеджера?
С другой стороны если владелец ньюшки обычной хочет открыть new zkp - как тогда?
Ну типа того. Попробую в другом отделении открыть.
uaprofi написав:
это третий заход?
Ага.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:01
extreme_lviv_ua написав:
Якщо колись відмовився від участі в програмі екстра більше, згодом можна якось повтороно підключитись?
Можна, але не так швидко.
melkh написав:
...в майбутньому обіцяють прикрутити, лише ціна питання, коли???
У першому кварталі-півріччі 2022 року. І це орієнтовні строки.
Карту в "Mastercard більше" можна зараз уже додати, але до приєднання до "ЕКСТРА більше" бґвлна буде накопичувати тільки срібло.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:57
Ось такий стався зі мною випадок - сплачував комунальні у тас2ю карткою Сіба. При сплаті одного платежу - у тас2ю написало - "виникла помилка", але з картки сіба кошти списало. Почекав тиждень, всі інші платежі дійшли до комунпостачальників, окрім цього одного платежу. І звісно почався футбол між Сібом та Тасом, де я у ролі м'яча.
У когось було таке з тасом-сібом, і якщо було, то як вирішували?
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1finanсier
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:03
SILVER_UA написав:
каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?
терминалы Easypay или Восток (эти обычно в "Сильпо")
выбирать в терминалах там где Укрсиб с "0" в уголку
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uaprofi
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:05
1finanсier написав:
Ось такий стався зі мною випадок - сплачував комунальні у тас2ю карткою Сіба. При сплаті одного платежу - у тас2ю написало - "виникла помилка", але з картки сіба кошти списало. Почекав тиждень, всі інші платежі дійшли до комунпостачальників, окрім цього одного платежу. І звісно почався футбол між Сібом та Тасом, де я у ролі м'яча.
У когось було таке з тасом-сібом, і якщо було, то як вирішували?
Семь бед - один ответ
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:15
1finanсier написав:
Ось такий стався зі мною випадок - сплачував комунальні у тас2ю карткою Сіба. При сплаті одного платежу - у тас2ю написало - "виникла помилка", але з картки сіба кошти списало. Почекав тиждень, всі інші платежі дійшли до комунпостачальників, окрім цього одного платежу. І звісно почався футбол між Сібом та Тасом, де я у ролі м'яча.
У когось було таке з тасом-сібом, і якщо було, то як вирішували?
ошибка таса. в тасе нужно создавать заявку.
если ничего не делать дней через 50 может вернуться сумма обратно на карту (проверял на малой сумме)
обычно добивал тас и они всё проверяли возвращали сумму на карту
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:20
1finanсier,
1) сбойная оплата провелась по счёту карты или висит в блоке?
2) если да, то ТАС должен поискать средства на своих транзитных счетах (раньше такое делали через поддержку команды TAS2U в Facebook);
3) если с ТАС ничего не получается, то тогда через УкрСиббанк подавайте чарджбек;
4) ну и, если ничего не поможет, то тогда запускайте ускоритель в виде НБУ.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:01
MASolomko написав:
1finanсier,
1) сбойная оплата провелась по счёту карты или висит в блоке?
2) если да, то ТАС должен поискать средства на своих транзитных счетах (раньше такое делали через поддержку команды TAS2U в Facebook);
3) если с ТАС ничего не получается, то тогда через УкрСиббанк подавайте чарджбек;
4) ну и, если ничего не поможет, то тогда запускайте ускоритель в виде НБУ.
Кажуть, що провелася по рахунку.
В Тасі останнього разу сказали, щоб в Сібі створював заявку на оспорювання операції ( це і є чарджбек?) В сібі сказали, що треба тоді їхати лише у відділення. Тож завтра буду їхати у відділення, складати цю заявку . Ось такий ось передноворічний подарунок влаштували мені )
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:11
1finanсier написав:
В Тасі останнього разу сказали, щоб в Сібі створював заявку на оспорювання операції ( це і є чарджбек?)
Так, але не такий швидкий шлях вирішення питання.
За можливості краще домовитися з ТАС...
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MASolomko
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