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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:27

  Starter написав:народ, кдв карту может всякий заказать или это надо фоп например?
если всякий, то можно самому регнуться или надо обязательно чтобы с банки связались?

+10% там деньгами дают или фантиками бильше?

Приходите в отделение и оформляете карту New card ZKP.
Деньгами + баллы в бильше
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:34

  cohan написав:
про 30 дней вместо 45 тоже сказала?

Нет.

  Flamingo написав:Другими словами - возможность есть, но ее попросили не применять? То есть на усмотрение менеджера?
С другой стороны если владелец ньюшки обычной хочет открыть new zkp - как тогда?

Ну типа того. Попробую в другом отделении открыть.

  uaprofi написав:
это третий заход?


Ага.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  extreme_lviv_ua написав:Якщо колись відмовився від участі в програмі екстра більше, згодом можна якось повтороно підключитись? :roll:
Можна, але не так швидко.

  melkh написав:...в майбутньому обіцяють прикрутити, лише ціна питання, коли???
У першому кварталі-півріччі 2022 року. І це орієнтовні строки.

Карту в "Mastercard більше" можна зараз уже додати, але до приєднання до "ЕКСТРА більше" бґвлна буде накопичувати тільки срібло.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ось такий стався зі мною випадок - сплачував комунальні у тас2ю карткою Сіба. При сплаті одного платежу - у тас2ю написало - "виникла помилка", але з картки сіба кошти списало. Почекав тиждень, всі інші платежі дійшли до комунпостачальників, окрім цього одного платежу. І звісно почався футбол між Сібом та Тасом, де я у ролі м'яча.
У когось було таке з тасом-сібом, і якщо було, то як вирішували?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:03

  SILVER_UA написав:каким способом сейчас можно пополнить карту ньюкард, чтобы завтра утром можно было уже тратить ?



терминалы Easypay или Восток (эти обычно в "Сильпо")

выбирать в терминалах там где Укрсиб с "0" в уголку

uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:05

  1finanсier написав:Ось такий стався зі мною випадок - сплачував комунальні у тас2ю карткою Сіба. При сплаті одного платежу - у тас2ю написало - "виникла помилка", але з картки сіба кошти списало. Почекав тиждень, всі інші платежі дійшли до комунпостачальників, окрім цього одного платежу. І звісно почався футбол між Сібом та Тасом, де я у ролі м'яча.
У когось було таке з тасом-сібом, і якщо було, то як вирішували?


Семь бед - один ответ.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:15

  1finanсier написав:Ось такий стався зі мною випадок - сплачував комунальні у тас2ю карткою Сіба. При сплаті одного платежу - у тас2ю написало - "виникла помилка", але з картки сіба кошти списало. Почекав тиждень, всі інші платежі дійшли до комунпостачальників, окрім цього одного платежу. І звісно почався футбол між Сібом та Тасом, де я у ролі м'яча.
У когось було таке з тасом-сібом, і якщо було, то як вирішували?


ошибка таса. в тасе нужно создавать заявку.
если ничего не делать дней через 50 может вернуться сумма обратно на карту (проверял на малой сумме)
обычно добивал тас и они всё проверяли возвращали сумму на карту
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

1finanсier,
1) сбойная оплата провелась по счёту карты или висит в блоке?
2) если да, то ТАС должен поискать средства на своих транзитных счетах (раньше такое делали через поддержку команды TAS2U в Facebook);
3) если с ТАС ничего не получается, то тогда через УкрСиббанк подавайте чарджбек;
4) ну и, если ничего не поможет, то тогда запускайте ускоритель в виде НБУ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:01

  MASolomko написав:1finanсier,
1) сбойная оплата провелась по счёту карты или висит в блоке?
2) если да, то ТАС должен поискать средства на своих транзитных счетах (раньше такое делали через поддержку команды TAS2U в Facebook);
3) если с ТАС ничего не получается, то тогда через УкрСиббанк подавайте чарджбек;
4) ну и, если ничего не поможет, то тогда запускайте ускоритель в виде НБУ.

Кажуть, що провелася по рахунку.
В Тасі останнього разу сказали, щоб в Сібі створював заявку на оспорювання операції ( це і є чарджбек?) В сібі сказали, що треба тоді їхати лише у відділення. Тож завтра буду їхати у відділення, складати цю заявку . Ось такий ось передноворічний подарунок влаштували мені )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  1finanсier написав:В Тасі останнього разу сказали, щоб в Сібі створював заявку на оспорювання операції ( це і є чарджбек?)
Так, але не такий швидкий шлях вирішення питання.
За можливості краще домовитися з ТАС...
MASolomko
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