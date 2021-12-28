1. Оператор з колл-центру відповіла, що отримання пластику до віртуальної картки New CARD безкоштовне і потрібно просто підійти у відділення банку. Чат підтримки в додатку наголошує, що пластик потрібно замовити саме у застосунку и коштує це 100грн. Кому вірити? Раніше цим банком не користувався, карту відкрив 10 днів тому
2. Карта відкривалась НЕ зарплатна і виникло два супутні питання:
- кешбек буде нараховуватися тільки 2 місяці чи 6 місяців?
- у грудні кешбек 10% чи 5% + 5% (за перші 5000грн витрат і за наступні 5000грн)?