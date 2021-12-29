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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

1. Оператор з колл-центру відповіла, що отримання пластику до віртуальної картки New CARD безкоштовне і потрібно просто підійти у відділення банку. Чат підтримки в додатку наголошує, що пластик потрібно замовити саме у застосунку и коштує це 100грн. Кому вірити? Раніше цим банком не користувався, карту відкрив 10 днів тому
2. Карта відкривалась НЕ зарплатна і виникло два супутні питання:
- кешбек буде нараховуватися тільки 2 місяці чи 6 місяців?
- у грудні кешбек 10% чи 5% + 5% (за перші 5000грн витрат і за наступні 5000грн)?
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sir_vit написав:1. Оператор з колл-центру відповіла, що отримання пластику до віртуальної картки New CARD безкоштовне і потрібно просто підійти у відділення банку...
Скоріше за все отримання неперсоніфікованої картки (неіменної).
Запитайте банк, надіславши їм це питання на їх електронну адресу пошти.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:02

Пришел кэшбэк New cash back 500 грн, уже даже и не помню за что. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:05

  Striker написав:Пришел кэшбэк New cash back 500 грн, уже даже и не помню за что. :)

декабревые Николашки за мобильный https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... nt_500.pdf .В январе 1000 еще должны с полного оборота
Мизантрóп
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