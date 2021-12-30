1. Оператор з колл-центру відповіла, що отримання пластику до віртуальної картки New CARD безкоштовне і потрібно просто підійти у відділення банку. Чат підтримки в додатку наголошує, що пластик потрібно замовити саме у застосунку и коштує це 100грн. Кому вірити? Раніше цим банком не користувався, карту відкрив 10 днів тому 2. Карта відкривалась НЕ зарплатна і виникло два супутні питання: - кешбек буде нараховуватися тільки 2 місяці чи 6 місяців? - у грудні кешбек 10% чи 5% + 5% (за перші 5000грн витрат і за наступні 5000грн)?
3. Учасники Акції 3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: 3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку. [...] 4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил): 4.1.1. Бути клієнтом банка. 4.1.1.1. Виконати умови акції: Отримати Viber повідомлення про участь у акції. Поповнити мобільний рахунок, будь-якого оператора мобільного звязку, через додаток UKRSIB online. В продовж 3 дніх з моменту отримання повідомлення
Подскажите, так все и осталось? Коммуналку можно оплачивать с помощью Нью кард и будет кешбек 10%, по крайней мере ещё сегодня? С помощью некстприватбанк? Вчера отец получил карту....мсм , что подключен кешбек ещё не пришла...
duvr100 написав:Подскажите, так все и осталось? Коммуналку можно оплачивать с помощью Нью кард и будет кешбек 10%, по крайней мере ещё сегодня? С помощью некстприватбанк? Вчера отец получил карту....мсм , что подключен кешбек ещё не пришла...
пока что да, работаем по старой схеме, как только придет смс, то вперёд и с песней...
Ещё подскажите, пожалуйста, как отключить у отца Информ +… у него обычный телефон, не смартфон... И как бы про страховку я напомнила, чтоб он отказывался если что, а вот про платные смс забыла.... А у меня додаток их загружен и там подвязаны моя старая карта, по которой уже с лета никаких бонусов не идёт... Но и в этой акции мне сказали участвовать нельзя, т.к я уже клиент банка ... А так 500 грн не помешали бы...