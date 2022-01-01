duvr100 написав:как отключить у отца Информ + у него обычный телефон, не смартфон
1. Поставить отцовую SIMку временно в (свой) смартфон и в приложении отключить, затем в чате с оператором заказать СтарИнформ без плюса, "подписать" присланный pdf-файл и вернуть SIMку обратно в кнопочник. 2. Может быть (не проверял) удастся сделать тоже самое через web-вервию Укрсиб-онлайн (на компе/ноутбуке). 3. При отсутствии всего вышеперечисленного - личным визитом к менеджеру.
duvr100 написав:как отключить у отца Информ + у него обычный телефон, не смартфон
1. Поставить отцовую SIMку временно в (свой) смартфон и в приложении отключить, затем в чате с оператором заказать СтарИнформ без плюса, "подписать" присланный pdf-файл и вернуть SIMку обратно в кнопочник. 2. Может быть (не проверял) удастся сделать тоже самое через web-вервию Укрсиб-онлайн (на компе/ноутбуке). 3. При отсутствии всего вышеперечисленного - личным визитом к менеджеру.
Взять кнопочный телефон, войти в Веб ИБ. Написать в чате, чтобы отключили Стар+ и подключили без+. Лучше в раб. время. Хотя в выходной тоже отключали, но очень долго оператор подключался. Могут не приходить подтверждающие СМС. Будут пытаться слать пуши, что не даст совершать операции в интернете.
duvr100 написав:как отключить у отца Информ + у него обычный телефон, не смартфон
1. Поставить отцовую SIMку временно в (свой) смартфон и в приложении отключить, затем в чате с оператором заказать СтарИнформ без плюса, "подписать" присланный pdf-файл и вернуть SIMку обратно в кнопочник.
А зачем симки переставлять? Для приложения не важно где она установлена.
duvr100 написав:А у меня додаток их загружен и там подвязаны моя старая карта, по которой уже с лета никаких бонусов не идёт...
Я користуюся клонуванням програм від Xiaomi, і маю на телефоні 2 аккаунти. А ви взагалі можете вийти зі свого аккаунту на своєму телефоні і зайти в батьківський. Сімки переставляти не потрібно, тільки введете смс з кодом. Далі через чат з оператором переключіть тип повідомлень.
duvr100 написав:как отключить у отца Информ +… у него обычный телефон, не смартфон...
Отключить Star Inform+ можно через веб-версию UKRSIB online или контакт-центр, может через их банкоматы. В этом месяце услуга бесплатная, а вот со следующего месяца придётся за неё платить, если в этом месяце не отключить.
С подключением бесплатного Star Inform есть сложности, тут или через поддержку (возможно, даже через контакт-центр), или менеджера в отделении.
Но с отключенным информированием можно оплачивать, только настройте лимит по карте "Розрахунки в мережі Інтернет".
ps Карту стоило бы оформить в начале месяца. Не было б такой суеты.