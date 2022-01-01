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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1800180118021803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  duvr100 написав:как отключить у отца Информ +
у него обычный телефон, не смартфон
1. Поставить отцовую SIMку временно в (свой) смартфон и в приложении отключить, затем в чате с оператором заказать СтарИнформ без плюса, "подписать" присланный pdf-файл и вернуть SIMку обратно в кнопочник.
2. Может быть (не проверял) удастся сделать тоже самое через web-вервию Укрсиб-онлайн (на компе/ноутбуке).
3. При отсутствии всего вышеперечисленного - личным визитом к менеджеру.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Intento написав:
  duvr100 написав:как отключить у отца Информ +
у него обычный телефон, не смартфон
1. Поставить отцовую SIMку временно в (свой) смартфон и в приложении отключить, затем в чате с оператором заказать СтарИнформ без плюса, "подписать" присланный pdf-файл и вернуть SIMку обратно в кнопочник.
2. Может быть (не проверял) удастся сделать тоже самое через web-вервию Укрсиб-онлайн (на компе/ноутбуке).
3. При отсутствии всего вышеперечисленного - личным визитом к менеджеру.
Взять кнопочный телефон, войти в Веб ИБ. Написать в чате, чтобы отключили Стар+ и подключили без+. Лучше в раб. время. Хотя в выходной тоже отключали, но очень долго оператор подключался. Могут не приходить подтверждающие СМС. Будут пытаться слать пуши, что не даст совершать операции в интернете.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:56

  Intento написав:
  duvr100 написав:как отключить у отца Информ +
у него обычный телефон, не смартфон
1. Поставить отцовую SIMку временно в (свой) смартфон и в приложении отключить, затем в чате с оператором заказать СтарИнформ без плюса, "подписать" присланный pdf-файл и вернуть SIMку обратно в кнопочник.


А зачем симки переставлять? Для приложения не важно где она установлена.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  duvr100 написав:А у меня додаток их загружен и там подвязаны моя старая карта, по которой уже с лета никаких бонусов не идёт...

Я користуюся клонуванням програм від Xiaomi, і маю на телефоні 2 аккаунти. А ви взагалі можете вийти зі свого аккаунту на своєму телефоні і зайти в батьківський. Сімки переставляти не потрібно, тільки введете смс з кодом. Далі через чат з оператором переключіть тип повідомлень.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  duvr100 написав:как отключить у отца Информ +… у него обычный телефон, не смартфон...
Отключить Star Inform+ можно через веб-версию UKRSIB online или контакт-центр, может через их банкоматы.
В этом месяце услуга бесплатная, а вот со следующего месяца придётся за неё платить, если в этом месяце не отключить.

С подключением бесплатного Star Inform есть сложности, тут или через поддержку (возможно, даже через контакт-центр), или менеджера в отделении.

Но с отключенным информированием можно оплачивать, только настройте лимит по карте "Розрахунки в мережі Інтернет".

ps Карту стоило бы оформить в начале месяца. Не было б такой суеты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:ps Карту стоило бы оформить в начале месяца. Не было б такой суеты.

В начале месяца 500 грн не давали. С вашей инструкцией си+ отключат и проблем не будет.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:03

З 1 січня 2022 року за звичайними та зарплатними картками «New Card» відбудуться зміни — вводиться мінімальна сума кешбеку.

Відтепер Банк не буде виплачувати 5%/10%-кешбек у випадку, якщо накопичено менше 100₴ за місяць. Якщо ж Ви накопичили від 100₴, кошти надійдуть на рахунок 16 числа наступного місяця.

Максимальна сума кешбеку — без змін, — 1 000₴ для зарплатної картки та 500₴ для звичайної «New Card».
https://t.me/tabfinance/245
Стосовно ЗКП підтверджується п.2.3 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... le_zkp.pdf
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:42

ОККО / МАСТЕРПАС

Підкажіть будь ласка - розрахунок через мастерпас (заправка паливом на ОККО через окко-пей) проходить як інтернет-покупка для УкрСиббанк чи це не інтернет-покупка?
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:52

fzhytomyr, через окко-pay как интернет покупка.
Water
 
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