УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:18
Квінто написав:
Ткните на "курс молодого свинорыла" что где нужно потыцать, чтобы получать кешбек
Ждать завтра,ровно в 8:00 придёт главная смс с номера 729 и в путь!
А сегодня просто настроить лимиты и привязать карту в
https://bilshe.mastercard.ua/login
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Сер 05 січ, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:22
Квінто написав:
Получил сегодня NewCard
Поставил приложение, активировал, полазил по менюшкам, но не вижу ничего, что связано с кешбеком. Есть ЕКСТРА більше и Dreams, что теоретически могло бы быть местным названием кешбека, но похоже это не то.
Ткните на "курс молодого свинорыла" что где нужно потыцать, чтобы получать кешбек (если это нужно активировать как-то) и советы как и когда его выводить.
Спасибо
ждать завтра или в след раб день смс что "карта подклчена к кешбке"
после чего смотреть кешбек 16го числа каждого месяца, но не более 7ми 16х чисел подряд по одной и той же карте
cohan
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:30
В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?
KVV
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:40
KVV написав:
В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?
В мс бильше есть скидки в розетку и фокстрот. Там такой же товар (+/-), как и в эльдорадо.
Golf_streem
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Додано: Сер 05 січ, 2022 19:02
KVV написав:
В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?
на МастерБильше Эль Дорадо поперло табуном скидок
правда, похоже на Фокстрот -скидки на редко нужный фуфел
cohan
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Додано: Сер 05 січ, 2022 19:17
Спасибо, дрУги, за оперативный ответ
А регистрация в Бильше является обязательным условием или попутным бонусом?
Квінто
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Додано: Сер 05 січ, 2022 19:38
попутным бонусом
Мизантрóп
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Додано: Сер 05 січ, 2022 20:29
KVV написав:
В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?
У Мони есть постоянный КБ на Эльдо 5% хрязными, но без ограничения на сумму КБ, и за он- и офлайн.
Amethyst
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Додано: Чет 06 січ, 2022 09:40
cohan написав:
на МастерБильше Эль Дорадо поперло табуном скидок
правда, похоже на Фокстрот -скидки на редко нужный фуфел
Оце ж я і позарився на ці -30%, а воно ж то тільки на якийсь непотріб.
KVV
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:10
Подходит к концу "второй срок" (т.е. 6 месяцев второй карты) Нью Кард.
В связи с этим хочу уточнить у опытных свинорылов (у которых уже по 3 "ходки"): как правильно считать месяцы? Например, если карту переоткрыл 2 сентября (первый кешбэк по ней пришел 16 октября), то у меня последний месяц платежей с кешбэком - февраль, и 16 марта упадут последние 500, все правильно? Или я чего-то не учитываю?
Искатель
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