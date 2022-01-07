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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Квінто написав:Ткните на "курс молодого свинорыла" что где нужно потыцать, чтобы получать кешбек
Ждать завтра,ровно в 8:00 придёт главная смс с номера 729 и в путь!
А сегодня просто настроить лимиты и привязать карту в https://bilshe.mastercard.ua/login
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 05 січ, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:22

  Квінто написав:Получил сегодня NewCard
Поставил приложение, активировал, полазил по менюшкам, но не вижу ничего, что связано с кешбеком. Есть ЕКСТРА більше и Dreams, что теоретически могло бы быть местным названием кешбека, но похоже это не то.
Ткните на "курс молодого свинорыла" что где нужно потыцать, чтобы получать кешбек (если это нужно активировать как-то) и советы как и когда его выводить.
Спасибо


ждать завтра или в след раб день смс что "карта подклчена к кешбке"
после чего смотреть кешбек 16го числа каждого месяца, но не более 7ми 16х чисел подряд по одной и той же карте
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:30

В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:40

  KVV написав:В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?

В мс бильше есть скидки в розетку и фокстрот. Там такой же товар (+/-), как и в эльдорадо.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:02

  KVV написав:В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?


на МастерБильше Эль Дорадо поперло табуном скидок

правда, похоже на Фокстрот -скидки на редко нужный фуфел
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:17

  Мизантрóп написав:А сегодня просто настроить лимиты и привязать карту в https://bilshe.mastercard.ua/login

Спасибо, дрУги, за оперативный ответ
А регистрация в Бильше является обязательным условием или попутным бонусом?
Квінто
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

попутным бонусом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 20:29

  KVV написав:В Ельдорадо як насвинорилити ефективніше?
Заплатити карткою Сиба на сайті, а ще що застосувати(промокоди, знижки)?

У Мони есть постоянный КБ на Эльдо 5% хрязными, но без ограничения на сумму КБ, и за он- и офлайн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 09:40

  cohan написав:на МастерБильше Эль Дорадо поперло табуном скидок

правда, похоже на Фокстрот -скидки на редко нужный фуфел

Оце ж я і позарився на ці -30%, а воно ж то тільки на якийсь непотріб.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:10

Шесть месяцев кешбэка

Подходит к концу "второй срок" (т.е. 6 месяцев второй карты) Нью Кард.
В связи с этим хочу уточнить у опытных свинорылов (у которых уже по 3 "ходки"): как правильно считать месяцы?
Например, если карту переоткрыл 2 сентября (первый кешбэк по ней пришел 16 октября), то у меня последний месяц платежей с кешбэком - февраль, и 16 марта упадут последние 500, все правильно? Или я чего-то не учитываю?
Искатель
 
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