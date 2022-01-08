RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:33

Искатель верно
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1253 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получил новую NEW CARD, смотрю, совершенно непонятные цифры по балам: предыдущая карта была объединена с картой жены. До закрытия карты на ней своих баллов было - 18,80 золотых;
сейчас показывает в Екстра Більше (веб-версия Укрсиба) - 1481 балла, каких непонятно;
в Мастеркард Більше (по закрытой карте) – 163 серебр. балла;
в Мастеркард Більше жены – 2660 золотых балла (где-то так у неё и должно было быть.
Как понять эти баллы – 163 и 1481 ? Что это за 1481 балл, если Мастеркард Більше их не видит?
А что теперь делать с новой картой, куда её подключать?
reef
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 28.08.07
Подякував: 180 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:как правильно считать месяцы?

Считай не считай, у них все-равно может быть по-своему.
Звонишь на ГЛ, там точную дату скажут окончания КБ.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 365
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1804180518061807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.