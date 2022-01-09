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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Получил новую NEW CARD, смотрю, совершенно непонятные цифры по балам: предыдущая карта была объединена с картой жены. До закрытия карты на ней своих баллов было - 18,80 золотых;
сейчас показывает в Екстра Більше (веб-версия Укрсиба) - 1481 балла, каких непонятно;
в Мастеркард Більше (по закрытой карте) – 163 серебр. балла;
в Мастеркард Більше жены – 2660 золотых балла (где-то так у неё и должно было быть.
Как понять эти баллы – 163 и 1481 ? Что это за 1481 балл, если Мастеркард Більше их не видит?
А что теперь делать с новой картой, куда её подключать?
Додано: Нед 09 січ, 2022 00:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:06
с сибаса при правильном подходемоэжно высовать 7 выплат.
считаются не месяцы, период накоторый подклюена акция ... если вы открыли карты 2-го сентябпря то акцию вам подключили с 3.09 по 03.03
если вы 2 марта лупанете, то 16 апреля выплатят. Если 4-го уже нет ... т.е. в этом случае можно получить 7 выплат, если в последний месяц действия акции лупануть до дня подключения, поэтому рекомендууется открывать/переоткрывать в середине месяца, чтоб небыло сильно рано или сильно поздно потом получить 7-й платеж.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Где тыща за 25 покупок???
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