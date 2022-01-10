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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 855
З нами з: 09.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:49

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?


на колесо,
что-то подзатянули в этом полугодии с ним
cohan
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Повідомлень: 3426
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
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  #<1 ... 1805180618071808
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