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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:51
Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:49
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?
на колесо,
что-то подзатянули в этом полугодии с ним
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