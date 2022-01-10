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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:49
Додано: Вів 11 січ, 2022 08:10
Додано: Вів 11 січ, 2022 09:19
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:05
За декабрь 1000 баллов ещё не начислили, а уже новое предложение на 1000 баллов в январе прислали
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Вів 11 січ, 2022 12:14
lel
Теж отримав таке на вайбер, єдина різниця - вказано "зробіть 15 розрахунків"
посилання - таке ж, як і у вас
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:42
4.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Періоду Акції.
И в декабре так было.
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:53
lel
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До 31.01.22 зробіть 20 розрахунків згідно з правилами програми винагород «ЕКСТРА більше» та отримайте додаткові 1000 балів!
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От меня 20 хочет
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