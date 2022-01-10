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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:49

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Друзья, подскажите куда можно потратить баллы Укрсиба. Чуть больше 400х, на что-то хватит?


на колесо,
что-то подзатянули в этом полугодии с ним
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:10

  cohan написав:на колесо,
что-то подзатянули в этом полугодии с ним

Кто сказал колесо? Уже включили?
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:19

  Monk23 написав:
  cohan написав:на колесо,
что-то подзатянули в этом полугодии с ним

Кто сказал колесо? Уже включили?


пока нет, но все ждут.
jay2004
 
Повідомлень: 3075
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:05

За декабрь 1000 баллов ещё не начислили, а уже новое предложение на 1000 баллов в январе прислали
velvet
 
Повідомлень: 4148
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

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lel
 
Повідомлень: 3075
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Подякував: 1055 раз.
Подякували: 350 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:14

lel
Теж отримав таке на вайбер, єдина різниця - вказано "зробіть 15 розрахунків"

посилання - таке ж, як і у вас
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:28

А они по прошлому месяцу начислили эти баллы? Мне - нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:42

  M-Audio написав:А они по прошлому месяцу начислили эти баллы? Мне - нет.

4.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Періоду Акції.https://rules.ochevygoda.com.ua/points_ ... ts_january
И в декабре так было.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:53

lel
Отримайте додаткові 1000 балів у «ЕКСТРА більше»! 🔥
До 31.01.22 зробіть 20 розрахунків згідно з правилами програми винагород «ЕКСТРА більше» та отримайте додаткові 1000 балів!
Деталі https://bnpp.lk/EM9l6E
От меня 20 хочет
ВIВ
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