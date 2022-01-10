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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:55
lel написав: M-Audio написав:
А они по прошлому месяцу начислили эти баллы? Мне - нет.
4.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Періоду Акції.https://rules.ochevygoda.com.ua/points_ ... ts_january
И в декабре так было.
И как они рабочие дни считают? С праздниками или без?
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M-Audio
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:01
Лучше бы 1000 грн , как раньше... ))
Тысяча баллов это сколько, гривен 80?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:06
2XL
Ага, совсем не густо.
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antey718
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:26
Посоветуйте как быстро и менее затратно набить 25 платежей для акции?
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sir_vit
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:33
sir_vit написав:
Посоветуйте как быстро и менее затратно набить 25 платежей для акции?
курить 25 раз спички или что-то, ещё дешевле, пополнить моб счёт по 1 копейке...
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S i m
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:42
А оплата коммуналки через сайт поставщика, для этой акции (набить 20 платежей) - подходит?
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dragonuaix
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44
Мобильный счет пополнять через приложение укрсиба или на сайте оператора?
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sir_vit
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:58
sir_vit написав:
Мобильный счет пополнять через приложение укрсиба или на сайте оператора?
На сайте оператора или агрегатора.
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lel
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