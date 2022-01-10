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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:55

  lel написав:
  M-Audio написав:А они по прошлому месяцу начислили эти баллы? Мне - нет.

4.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Періоду Акції.https://rules.ochevygoda.com.ua/points_ ... ts_january
И в декабре так было.

И как они рабочие дни считают? С праздниками или без?
M-Audio
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 23.03.11
Подякував: 476 раз.
Подякували: 375 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Лучше бы 1000 грн , как раньше... ))
Тысяча баллов это сколько, гривен 80?
2XL
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Повідомлень: 3690
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:06

2XL

Ага, совсем не густо.
antey718
 
Повідомлень: 722
З нами з: 03.08.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Посоветуйте как быстро и менее затратно набить 25 платежей для акции?
sir_vit
 
Повідомлень: 17
З нами з: 14.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:33

  sir_vit написав:Посоветуйте как быстро и менее затратно набить 25 платежей для акции?


курить 25 раз спички или что-то, ещё дешевле, пополнить моб счёт по 1 копейке...
S i m
 
Повідомлень: 52
З нами з: 31.01.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:42

А оплата коммуналки через сайт поставщика, для этой акции (набить 20 платежей) - подходит?
dragonuaix
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Повідомлень: 3
З нами з: 19.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мобильный счет пополнять через приложение укрсиба или на сайте оператора?
sir_vit
 
Повідомлень: 17
З нами з: 14.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:58

  sir_vit написав:Мобильный счет пополнять через приложение укрсиба или на сайте оператора?

На сайте оператора или агрегатора.
lel
 
Повідомлень: 3076
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 350 раз.
 
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  #<1 ... 1806180718081809
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