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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:18

  Ferlakur написав:
  ВIВ написав:
  S i m написав:, пополнить моб счёт по 1 копейке...

Подскажите пожалуйста, какможно сие сделать (можно в ЛС)

И мне))


Global
S i m
 
Повідомлень: 54
З нами з: 31.01.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  S i m написав:Global

С компа?
ВIВ
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Повідомлень: 374
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:00

  ВIВ написав:
  S i m написав:Global

С компа?


а какая может быть разница ?!
S i m
 
Повідомлень: 54
З нами з: 31.01.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 1807180818091810
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