|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:18
Ferlakur написав: ВIВ написав: S i m написав:
, пополнить моб счёт по 1 копейке...
Подскажите пожалуйста, какможно сие сделать (можно в ЛС)
И мне))
Global
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 січ, 2022 23:20
S i m написав:
Global
С компа?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 00:00
ВIВ написав: S i m написав:
Global
С компа?
а какая может быть разница ?!
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему