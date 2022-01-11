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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1808180918101811>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:18

  Ferlakur написав:
  ВIВ написав:
  S i m написав:, пополнить моб счёт по 1 копейке...

Подскажите пожалуйста, какможно сие сделать (можно в ЛС)

И мне))


Global
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  S i m написав:Global

С компа?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:00

  ВIВ написав:
  S i m написав:Global

С компа?


а какая может быть разница ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:38

Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:46

  Искатель написав:Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?

Я менял, все нормально зачислилось
Dimkaua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:52

  S i m написав:
  ВIВ написав:
  S i m написав:Global

С компа?


а какая может быть разница ?!

Если речь о ...money, то там ссылка "Пополнение мобильного" не работает. Если о ...24.pro, то минимальная сумма пополнения 30 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:53

Искатель
Я делал в декабре, нормально. Сейчас вот еще жду зачисления двух сумм за оплату объединенными баллами (с двух сибкарт).
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:20

  Пансер написав:А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.

а по цій акції враховуються покупки на будь-яку сумму, чи тільки від 20 грн ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:22

  Пансер написав:А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.

На обидва акаунти у грудні приходили пропозиції, а у січні прийшла лише на один за 20 оплат здається. Зачекаю ще тих балів за оплати грудня...
kreuz
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