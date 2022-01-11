|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:18
Ferlakur написав: ВIВ написав: S i m написав:
, пополнить моб счёт по 1 копейке...
Подскажите пожалуйста, какможно сие сделать (можно в ЛС)
И мне))
Global
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 січ, 2022 23:20
S i m написав:
Global
С компа?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 00:00
ВIВ написав: S i m написав:
Global
С компа?
а какая может быть разница ?!
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:38
Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5243
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 3995 раз.
-
- Профіль
-
5
10
1
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:46
Искатель написав:
Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?
Я менял, все нормально зачислилось
-
Dimkaua
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 22.11.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:52
S i m написав: ВIВ написав: S i m написав:
Global
С компа?
а какая может быть разница ?!
Если речь о ...money, то там ссылка "Пополнение мобильного" не работает. Если о ...24.pro, то минимальная сумма пополнения 30 грн.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4120
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:53
Искатель
Я делал в декабре, нормально. Сейчас вот еще жду зачисления двух сумм за оплату объединенными баллами (с двух сибкарт).
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:08
А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:20
Пансер написав:
А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.
а по цій акції враховуються покупки на будь-яку сумму, чи тільки від 20 грн ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:22
Пансер написав:
А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.
На обидва акаунти у грудні приходили пропозиції, а у січні прийшла лише на один за 20 оплат здається. Зачекаю ще тих балів за оплати грудня...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3293
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|