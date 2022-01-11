|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:52
Пансер написав:
А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.
По одному аккаунту в грудні і січні. По другому тільки в грудні. Запитав в чаті. Відповіли що запрошення висилаються не всім та автоматично системою.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4150
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:53
Искатель написав:
Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?
А где почитать, за какие покупки можно вернуть балами? Тратил в Сильпо, АЗС, коммуналка, ни одна покупка для возврата не доступна.
-
barborys
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 08.06.13
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:57
Kalgan написав:
а по цій акції враховуються покупки на будь-яку сумму, чи тільки від 20 грн ?
Я минулого місяця робив покупки від 1 грн, то якщо нарахують бали, відпишу
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:46
Пансер написав: Kalgan написав:
а по цій акції враховуються покупки на будь-яку сумму, чи тільки від 20 грн ?
Я минулого місяця робив покупки від 1 грн, то якщо нарахують бали, відпишу
ответ поддержки, что сумма не имеет значения, по времени ещё рано, много праздников было, а там указанно в течении 10 рабочих дней...
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:45
Ferlakur написав: S i m написав:
Global
Если речь о ...money, то там ссылка "Пополнение мобильного" не работает. Если о ...24.pro, то минимальная сумма пополнения 30 грн.
мы же говорили о пополнения мобильного, а не о пополнении кошелька, которое потом можно куда-то вывести...
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|